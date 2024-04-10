Ученые разработали новый тип батареи для беспроводных устройств

Опубликовано 10 апреля 2024, 23:34
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Ученые разработали новый тип батареи для беспроводных устройствИ развития систем "Интернета вещей" (IoT)
Исследователи из Университета Юты создали новый тип батареи под названием пироэлектрохимическая ячейка (PEC), который может стать решением для питания беспроводных устройств в ситуациях, когда надежные источники электропитания недоступны. Это может быть важным прорывом для развития систем «Интернета вещей» (IoT), повышая их эффективность и безопасность.
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Пироэлектрохимическая ячейка позволяет преобразовывать тепловую энергию окружающей среды в электрохимическую энергию, которая хранится в виде суперконденсатора или батареи. Это открывает новые перспективы для питания датчиков и устройств IoT, особенно в условиях, когда зарядка устройств в полевых условиях невозможна.
Эксперименты показали, что пироэлектрохимическая ячейка реагирует, как предсказывали ученые, и теперь перед ними стоит задача проверить работу устройства в реальных условиях. Несмотря на то, что количество производимой энергии невелико, оно достаточно для использования в беспроводных устройствах IoT, которые не требуют постоянной зарядки и могут работать автономно.