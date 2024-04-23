Ученые разработали огнестойкое покрытие для батарей

В результате исследования ученые выяснили, что алюминиевые подложки без покрытия продержались всего 135 секунд перед проникновением огня при экстремальных температурах, в то время как те же подложки с покрытием всего лишь 350 микрон демонстрировали удивительное огнестойкое свойство, сохраняя свою структурную целостность даже после 15 минут экспозиции высокой температуре.

Секрет эффективности покрытия заключается в том, что при воздействии прямого пламени оно мгновенно превращается в барьерное покрытие на поверхности материала. Этот барьерный слой остается стабильным при высоких температурах и служит для изоляции подложки от прямого воздействия огня.

Особенностью покрытия является толщина — всего 0,35 мм, что делает его более экономичным и эффективным для промышленного применения.

Однако, ученые признали, что им предстоит еще работать над улучшением процесса нанесения покрытия, чтобы сделать его более применимым для промышленного производства.