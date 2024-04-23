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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 23:25
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Ученые разработали огнестойкое покрытие для батарей

Проведено исследование
Ученые из Института материалов IMDEA представили новое огнестойкое покрытие, способное эффективно защищать корпуса батарей, используемых в электромобилях и авиации. Новая разработка обещает снизить риски, связанные с тепловыми отклонениями в литий-ионных батареях, а также повысить их применимость и производительность в условиях высоких температур.
Ученые разработали огнестойкое покрытие для батарей

© Ferra.ru

В результате исследования ученые выяснили, что алюминиевые подложки без покрытия продержались всего 135 секунд перед проникновением огня при экстремальных температурах, в то время как те же подложки с покрытием всего лишь 350 микрон демонстрировали удивительное огнестойкое свойство, сохраняя свою структурную целостность даже после 15 минут экспозиции высокой температуре.

Секрет эффективности покрытия заключается в том, что при воздействии прямого пламени оно мгновенно превращается в барьерное покрытие на поверхности материала. Этот барьерный слой остается стабильным при высоких температурах и служит для изоляции подложки от прямого воздействия огня.

Особенностью покрытия является толщина — всего 0,35 мм, что делает его более экономичным и эффективным для промышленного применения.

Однако, ученые признали, что им предстоит еще работать над улучшением процесса нанесения покрытия, чтобы сделать его более применимым для промышленного производства.

Ученые разработали огнестойкое покрытие для батарей
© IMDEA Materials Institute