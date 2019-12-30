Наука и технологии
Сегодня 11:47
Ученые разработали перчатки для тактильных ощущений в виртуальной реальности
Будущее все ближе
Уже в 2020 году в продажу должны поступить новые VR-перчатки Teslasuit, благодаря которым пользователи получат возможность почувствовать объекты, находящиеся в виртуальной реальности. Отличительной особенностью новинки должна стать возможность взаимодействия даже с теми объектами, где требуется мелкая моторика рук.
Что интересно, устройство способно работать как вместе со специальным костюмом, так и отдельно от него. При этом в случае, если пользователь все же решит воспользоваться полным обмундированием, он сможет ощутить полное погружение в виртуальную реальность. Сама система оснащена девятью электродами на каждом пальце, благодарям которым и удается передать ощущение прикосновения.
Новые VR-перчатки должны поступить в продажу во второй половине следующего года. Но при этом сама компания-производитель рассказала, что изначально она планирует протестировать свое устройство на грядущей выставке CES 2020.