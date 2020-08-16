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Ученые разработали робота для лечения желудка изнутри человеческого тела

Он распечатывает новые ткани прямо внутри органа
Китайские ученые разработали робота для лечения желудка изнутри человеческого тела. Данный способ подразумевает эксплуатацию биопринтера, способного распечатывать новые ткани прямо в желудке.

Разработка представляет из себя прототип змееподобного робота, которого посредством обычного эндоскопа транспортируют непосредственно в желудок пациента. Оказавшись внутри желудка робот начинает восстанавливать поврежденные ткани. Сам робот имеет “голову”, размещенную на жестком каркасе, которая оснащена движущимися манипуляторами. Интересно, что для удобства введения устройства в желудок оно способно складываться, что позволяет не травмировать пищевод. В то же время, оказавшись в органе оно принимает первоначальный вид.

Лечение происходит путем направления манипуляторами трубки, из которой робот выделяет на ткани два вида гидрогелевых чернил. Так, один из них содержит в себе клетки эпителия человеческого желудка, тогда как в другом содержатся клетки гладких мышц человека. Они и формируют каркас, который покрывает поврежденную рану.