Ученые разработали робота для лечения желудка изнутри человеческого тела
Разработка представляет из себя прототип змееподобного робота, которого посредством обычного эндоскопа транспортируют непосредственно в желудок пациента. Оказавшись внутри желудка робот начинает восстанавливать поврежденные ткани. Сам робот имеет “голову”, размещенную на жестком каркасе, которая оснащена движущимися манипуляторами. Интересно, что для удобства введения устройства в желудок оно способно складываться, что позволяет не травмировать пищевод. В то же время, оказавшись в органе оно принимает первоначальный вид.
Лечение происходит путем направления манипуляторами трубки, из которой робот выделяет на ткани два вида гидрогелевых чернил. Так, один из них содержит в себе клетки эпителия человеческого желудка, тогда как в другом содержатся клетки гладких мышц человека. Они и формируют каркас, который покрывает поврежденную рану.