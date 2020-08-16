Ученые разработали робота для лечения желудка изнутри человеческого тела

Разработка представляет из себя прототип змееподобного робота, которого посредством обычного эндоскопа транспортируют непосредственно в желудок пациента. Оказавшись внутри желудка робот начинает восстанавливать поврежденные ткани. Сам робот имеет “голову”, размещенную на жестком каркасе, которая оснащена движущимися манипуляторами. Интересно, что для удобства введения устройства в желудок оно способно складываться, что позволяет не травмировать пищевод. В то же время, оказавшись в органе оно принимает первоначальный вид.