Ученые разработали робота-кошку с искусственным интеллектом

Для самостоятельного передвижения, робокошка MarsCat использует 16 двигателей, при этом “питомец” совершенно случайным образом выбирает чем заняться: поиграть, захоронить воображаемые отходы в ящике для мусора или просто-напросто поспать.

Что интересно, разработчики заявляют о том, что каждый владелец MarsCat будет иметь возможность заниматься развитием своего собственного экземпляра за счет встроенного в робокота искусственного интеллекта. Также с его помощью устройство будет учиться и анализировать данные, полученные им с помощью собственных камер.