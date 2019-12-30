Наука и технологии
Сегодня 19:10
Ученые разработали робота-кошку с искусственным интеллектом
Выглядит очень интересно
В сети появилась информация о совершенно нового проекте, который недавно был представлен на популярной краудфандинговой платформе Kickstarter. Так, в рамках данного проекта китайская компания Elephant Robotics собирает средства на робокошку MarsCat собственного производства.
Для самостоятельного передвижения, робокошка MarsCat использует 16 двигателей, при этом “питомец” совершенно случайным образом выбирает чем заняться: поиграть, захоронить воображаемые отходы в ящике для мусора или просто-напросто поспать.
Что интересно, разработчики заявляют о том, что каждый владелец MarsCat будет иметь возможность заниматься развитием своего собственного экземпляра за счет встроенного в робокота искусственного интеллекта. Также с его помощью устройство будет учиться и анализировать данные, полученные им с помощью собственных камер.