Ученые разработали самый простой способ определять COVID-19 у человека

Bubbler производит конвертацию РНК из вирусных частиц, выдыхаемых пациентом, в ДНК. Этот процесс называется обратной транскрипцией РНК. Это устройство также способно предоставлять дополнительную информацию, например – штамм вируса.



Для тестирования устройства были отобраны 70 пациентов, проходивших лечение в больнице Род-Айленда в период с мая 2020 года по январь 2021 года. У больных Covid-19 собрали соскобы с языка и образцы воздуха, выдыхаемого в течение 15 секунд. В дальнейшем их сравнивали с мазком из носоглотки этих же пациентов.



Результаты исследований показали, что SARS-CoV-2 может быть легко обнаружен в выдыхаемом воздухе, а Bubbler пригоден для прогнозирования поражения нижних дыхательных путей. Как утверждают специалисты, это устройство способно эффективнее мазков из носоглотки выявлять коронавирус. Все дело в том, что нижние дыхательные пути более подвержены вирусной нагрузке в сравнении с верхними путями.