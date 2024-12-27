Ученые разработали систему для бесконтактного мониторинга сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти в мире, ежегодно унося около 17,9 миллионов жизней. Раннее выявление и вмешательство могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Традиционные методы диагностики, такие как ЭКГ и холтер, имеют свои ограничения. Электроды, прикрепленные к телу, могут вызывать дискомфорт при длительном использовании. В то время как носимые устройства удобнее, они часто страдают от помех и недостаточной точности.

Новая система RF-HRV использует радиочастотные сигналы для точного измерения вариабельности сердечного ритма (HRV), даже в условиях, когда движения дыхания создают помехи. Применяя алгоритмы для выделения сигналов, содержащих информацию о сердцебиении, и для извлечения высокочастотных компонентов, система обеспечивает высокую точность в измерениях.

Тестирования системы в условиях реальной жизни, включая многосуточный мониторинг сна, показали отличные результаты. Ошибка в определении интервала между ударами сердца составила всего 26,1 миллисекунды, что значительно лучше, чем у существующих методов. Кроме того, система успешно классифицирует аномалии сердечных сокращений.