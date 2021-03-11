Ученые разработали снижающую риск инсульта диету

Диета предполагает употребление овощей, фруктов, а также цельнозерновых продуктов и бобовых. Кроме того, в рамках этой диеты нужно ограничить употребление вредной еды, в частности белого хлеба, сахара и красного мяса.

Исследователи также провели эксперимент для которого было привлечено 209 508 добровольцев без сердечно-сосудистых болезней. Участников поделили на несколько групп в зависимости от рациона питания. Через какое-то время 6241 участник столкнулся с инсультом. В то же время, здоровыми остались люди, питающиеся вегетарианской едой.

”Результаты нашего исследования важны для общественного здравоохранения в будущем. Политика в области питания, направленная на снижение риска развития инсульта, должна учитывать еще и качество пищи”, — поделилась один из авторов исследования Мэри Баден.