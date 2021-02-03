Ученые разработали создающее 3D изображение кожи за 10 минут устройство

Отмечается, что устройство пригодится врачам, поскольку в основном оборудование, которое сейчас используется для оценки состояния кожи, выводит лишь двухмерные изображения поверхности кожи. В то же время, разработанное устройство выдает глубину бороздок на коже до 2 мм, что можно использовать и в отслеживании заживления ран.

Еще одним преимуществом разработки является ее низкая стоимость и компактность. Отмечается, что устройство сопоставимо с технологиями, используемыми с аппаратах когерентной томографии, вес которых достигает 30 кг, а цена может составлять тысячи долларов. Для сравнения, размеры разработки 7 на 10 см, а вес - 100 грамм.