Ученые разработали специальные микросхемы для создания 6G-сетей

Опытные образцы новых чипов протестировали при высокоскоростной беспроводной передаче данных в полосе 300 ГГц. В результате ученым удалось добиться интересных показателей: при использовании модуляции ASK скорость передачи данных составила 20 Гбит/с, а при использовании модуляции 16QAM данные показатели способны вырасти до 100 Гбит/с!

По словам источников, имеющих прямое отношение к лаборатории ученых, разработавших новый чип, подобная скорость в 6G-сетях может быть достигнута на одной несущей, а при полноценной агрегации могут быть достигнуты еще большие показатели скорости, в десятки раз превышающие скорость, выдаваемую 5G-сетями.