Наука и технологии
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Ученые разработали специальные микросхемы для создания 6G-сетей
Скорость мобильных сетей будущего может превышать скорость 5G-сетей в десятки раз
Многие страны даже не начали заниматься развертыванием мобильных сетей пятого поколения, а некоторые разработчики уже начали готовить оборудования для полноценных 6G-сетей. Так, японская компания NTT разработала сверхскоростные микросхемы на основе фосфида индия.
Опытные образцы новых чипов протестировали при высокоскоростной беспроводной передаче данных в полосе 300 ГГц. В результате ученым удалось добиться интересных показателей: при использовании модуляции ASK скорость передачи данных составила 20 Гбит/с, а при использовании модуляции 16QAM данные показатели способны вырасти до 100 Гбит/с!
По словам источников, имеющих прямое отношение к лаборатории ученых, разработавших новый чип, подобная скорость в 6G-сетях может быть достигнута на одной несущей, а при полноценной агрегации могут быть достигнуты еще большие показатели скорости, в десятки раз превышающие скорость, выдаваемую 5G-сетями.