Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2024, 20:58
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Ученые разработали способ измерения температуры с высокой точностью

Новый метод повысит точность тепловизионной съемки
Ученые из Университета Хьюстона разработали новый метод измерения температуры с помощью спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона. Он позволяет более точно определять температуру объектов по сравнению с традиционными тепловизорами.
Ученые разработали способ измерения температуры с высокой точностью

© Ferra.ru

Существующие тепловизоры работают на основе измерения инфракрасного излучения, которое испускают нагретые объекты. Однако точность таких устройств зависит от эмиссионной способности материала, которая может изменяться в зависимости от температуры. Новый метод позволяет устранить эту проблему.

Спектроскоп измеряет спектр излучения объекта и сравнивает его с идеальным спектром абсолютно черного тела. Это позволяет определить температуру с высокой точностью, независимо от свойств материала.

Новая технология может быть использована в различных областях, включая медицину, строительство, промышленность и безопасность. Она позволит более точно диагностировать заболевания, выявлять теплопотери в зданиях, обнаруживать скрытые объекты и контролировать технологические процессы.

Ученые разработали способ измерения температуры с высокой точностью
© University of Houston