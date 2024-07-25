Ученые разработали способ измерения температуры с высокой точностью

Существующие тепловизоры работают на основе измерения инфракрасного излучения, которое испускают нагретые объекты. Однако точность таких устройств зависит от эмиссионной способности материала, которая может изменяться в зависимости от температуры. Новый метод позволяет устранить эту проблему.

Спектроскоп измеряет спектр излучения объекта и сравнивает его с идеальным спектром абсолютно черного тела. Это позволяет определить температуру с высокой точностью, независимо от свойств материала.

Новая технология может быть использована в различных областях, включая медицину, строительство, промышленность и безопасность. Она позволит более точно диагностировать заболевания, выявлять теплопотери в зданиях, обнаруживать скрытые объекты и контролировать технологические процессы.