Ученые разработали способ получения экологичного топлива

Улавливание углерода является важным элементом в стратегии по снижению выбросов и борьбе с изменением климата. Проблема заключается в том, что углекислый газ нужно превращать в полезное вещество. Учёные предлагают использовать современные катализаторы и химические процессы для этого.

Новая технология позволяет использовать растворы бикарбоната для получения формиат-ионов без потерь, связанных с чистым газом. Электрохимическая ячейка, созданная под руководством профессора Фумиаки Амано, демонстрирует эффективность преобразования до 85% и стабильную работу более 30 часов.