Ученые разработали способ получения экологичного топлива

Опубликовано 17 сентября 2024, 02:151 мин.
Ученые разработали способ получения экологичного топливаИз углекислого газа
Ученые из Токийского университета представили новый метод переработки бикарбонатного раствора, полученного из уловленного углерода, в экологически чистое топливо. Разработанная электрохимическая ячейка с пористой мембраной между электродами обеспечивает высокую эффективность и превосходит по производительности традиционные газовые методы.
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Улавливание углерода является важным элементом в стратегии по снижению выбросов и борьбе с изменением климата. Проблема заключается в том, что углекислый газ нужно превращать в полезное вещество. Учёные предлагают использовать современные катализаторы и химические процессы для этого.
Новая технология позволяет использовать растворы бикарбоната для получения формиат-ионов без потерь, связанных с чистым газом. Электрохимическая ячейка, созданная под руководством профессора Фумиаки Амано, демонстрирует эффективность преобразования до 85% и стабильную работу более 30 часов.