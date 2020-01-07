Ученые разработали свинину для мусульман

По данным американского издания Bloomberg, альтернативная свинина от Impossible Foods включает в себя сою, небелковую часть гемоглобина генно модифицированных дрожжей, а также кокосовое масло. При этом компания-разработчик официально заявила о том, что их новый продукт не содержит в себе глютен, антибиотики, а также животные гормоны.

Как стало известно, уже с 13 января сосиски из искусственной свинины будут использоваться в Круассан-сэндвичах в Burger King в 10 штатах США. Так что все желающие попробовать новинку и проживающие при этом на территории этих самых штатов, могут без каких-либо проблем ознакомиться с искусственным мясом свиньи.