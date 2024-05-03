Ученые разработали технологию 3D-печати с защитой от подделок

Ранее для создания объемных структур из квантовых точек требовалась термическая обработка, которая негативно влияла на их свойства. Разработка ученых печатает квантовые точки на специальном полимере при комнатной температуре.

Эта технология позволяет создавать объемные объекты любого цвета, в том числе с комбинированием красного, зеленого и синего. Исследователи уже продемонстрировали с ее помощью печать букв, светящихся разными цветами.

По словам ученых, их разработка найдет применение в создании надежных систем защиты от подделок, а также в производстве современных электронных устройств. Технология позволит печатать защитные элементы с уникальными оптическими свойствами, которые будет сложно подделать.