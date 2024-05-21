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Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 22:39
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Ученые разработали технологию для дистанционного мониторинга здоровья

После операций
Корейские ученые разработали электронные нитки, которые можно вживлять в организм человека для дистанционного мониторинга здоровья. Новая технология позволит врачам следить за ходом восстановления тканей после операций и травм.
Ученые разработали технологию для дистанционного мониторинга здоровья

© Ferra.ru

Разработка представляет собой тонкую нить с датчиком, которую можно использовать для сшивания ран, как обычную хирургическую нить. При этом нить передает врачам информацию о состоянии здоровья пациента.

Специальное покрытие защищает нить от отторжения организмом и позволяет ей работать в течение длительного времени.

Ученые успешно испытали новинку на модели разрыва ахиллова сухожилия у свиньи. В течение 10 недель нить передавала врачам данные о процессе восстановления сухожилия.

В будущем ученые планируют усовершенствовать технологию и создать электронные нити с новыми функциями для более эффективного мониторинга здоровья пациентов.

Ученые разработали технологию для дистанционного мониторинга здоровья
© ACS Nano
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#разработка
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#медицина
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#исследование