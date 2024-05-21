Ученые разработали технологию для дистанционного мониторинга здоровья

Опубликовано 21 мая 2024, 22:39
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Ученые разработали технологию для дистанционного мониторинга здоровьяПосле операций
Корейские ученые разработали электронные нитки, которые можно вживлять в организм человека для дистанционного мониторинга здоровья. Новая технология позволит врачам следить за ходом восстановления тканей после операций и травм.
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Разработка представляет собой тонкую нить с датчиком, которую можно использовать для сшивания ран, как обычную хирургическую нить. При этом нить передает врачам информацию о состоянии здоровья пациента.
Специальное покрытие защищает нить от отторжения организмом и позволяет ей работать в течение длительного времени.
Ученые успешно испытали новинку на модели разрыва ахиллова сухожилия у свиньи. В течение 10 недель нить передавала врачам данные о процессе восстановления сухожилия.
В будущем ученые планируют усовершенствовать технологию и создать электронные нити с новыми функциями для более эффективного мониторинга здоровья пациентов.