Ученые разработали технологию для дистанционного мониторинга здоровья

Разработка представляет собой тонкую нить с датчиком, которую можно использовать для сшивания ран, как обычную хирургическую нить. При этом нить передает врачам информацию о состоянии здоровья пациента.

Специальное покрытие защищает нить от отторжения организмом и позволяет ей работать в течение длительного времени.

Ученые успешно испытали новинку на модели разрыва ахиллова сухожилия у свиньи. В течение 10 недель нить передавала врачам данные о процессе восстановления сухожилия.

В будущем ученые планируют усовершенствовать технологию и создать электронные нити с новыми функциями для более эффективного мониторинга здоровья пациентов.