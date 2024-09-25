Ученые разработали технологию для изучения батарей на наноуровне

Опубликовано 25 сентября 2024, 11:151 мин.
Ученые разработали технологию для изучения батарей на наноуровнеНовая методика позволит улучшить характеристики аккумуляторов
Группа ученых из Института физики Китайской академии наук создала технологию для исследования работы батарей на наноуровне. В их работе, опубликованной в журнале Device, используется квантовый сенсор на основе азото-замещённой вакансии в алмазе (NV).
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Эффективность аккумуляторов зависит от неоднородности и выхода из строя отдельных частиц электродов. Понимание реакционных механизмов на наноуровне может помочь в улучшении технологий батарей и продлении их срока службы. Однако существующие методы наблюдения не позволяют получать данные с необходимым разрешением.
Новая технология позволяет осуществлять мониторинг активности частиц в реальном времени с пространственным разрешением от 1 нм до 1 мкм. Исследования показали, что в процессе разрядки происходит неравномерная трансформация фаз от Fe3O4 до FeO и затем до Fe, а также выявлено суперпарамагнитное поведение железных частиц.