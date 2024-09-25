Наука и технологии
Опубликовано 25 сентября 2024, 11:15
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Ученые разработали технологию для изучения батарей на наноуровне

Новая методика позволит улучшить характеристики аккумуляторов
Группа ученых из Института физики Китайской академии наук создала технологию для исследования работы батарей на наноуровне. В их работе, опубликованной в журнале Device, используется квантовый сенсор на основе азото-замещённой вакансии в алмазе (NV).
Ученые разработали технологию для изучения батарей на наноуровне

© Ferra.ru

Эффективность аккумуляторов зависит от неоднородности и выхода из строя отдельных частиц электродов. Понимание реакционных механизмов на наноуровне может помочь в улучшении технологий батарей и продлении их срока службы. Однако существующие методы наблюдения не позволяют получать данные с необходимым разрешением.

Новая технология позволяет осуществлять мониторинг активности частиц в реальном времени с пространственным разрешением от 1 нм до 1 мкм. Исследования показали, что в процессе разрядки происходит неравномерная трансформация фаз от Fe3O4 до FeO и затем до Fe, а также выявлено суперпарамагнитное поведение железных частиц.

Ученые разработали технологию для изучения батарей на наноуровне
© Institute of Physics