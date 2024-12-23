Ученые разработали технологию для создания реалистичной мимики у андроидов

Ранее, несмотря на реалистичный внешний вид, андроиды с движущимися частями лица могли создавать ощущение дискомфорта, поскольку их выражения часто не отражали последовательных эмоциональных состояний. Новая технология, разработанная исследовательской группой под руководством Хисаиши Исихары, использует так называемые «волновые движения» для создания естественных мимических выражений, таких как «дыхание», «моргание» или «зевота». Эти движения могут быть наложены друг на друга и изменяться в реальном времени, что избавляет от необходимости заранее готовить сложные сценарии и уменьшает заметные переходы между выражениями.

Что особенно важно, новая технология включает «модуляцию волн», которая позволяет изменять выражения лиц андроида в зависимости от его внутреннего состояния. Это означает, что изменения в настроении или реакции на окружающую среду могут моментально отображаться на лице андроида.