Ученые разработали текстиль, позволяющий ощущать физический контакт в VR

Проект «Multi-Immerse» представляет собой пересечение научных дисциплин — инженерии, нейротехнологии, медицины и информатики. Целью исследования является создание технологии, которая позволит детям видеть, слышать и чувствовать своих родителей и братьев или сестер в виртуальной среде, чтобы создать для них чувство близкого физического взаимодействия, даже находясь на расстоянии.

Используя технологию умных текстильных материалов, разработчики создали пленки толщиной всего 50 микрометров, которые могут быть надеты как вторая кожа. Эти пленки действуют как сенсоры и актуаторы, позволяя передавать движения родительской руки на кожу ребенка, создавая ощущение прикосновения.

Эксперты уверены, что такая технология станет не только решением для больниц, но и найдет применение в игровой индустрии и промышленности. Важно отметить, что умные текстильные материалы доступны, легки, бесшумны и энергоэффективны, что делает их перспективным решением для широкого круга задач.