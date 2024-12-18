Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 22:16
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Ученые разработали тест для раннего выявления когнитивных нарушений

Он поможет диагностировать деменцию на ранних стадиях
Группа ученых из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) разработала новый метод диагностики, который может позволить выявлять изменения в кровеносных сосудах головного мозга, связанные с когнитивными нарушениями и деменцией, на ранних стадиях. Технология основывается на анализе крови, что делает её более доступной по сравнению с дорогими методами, такими как МРТ.
Ученые разработали тест для раннего выявления когнитивных нарушений

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Исследования показали, что уровень белка PlGF в плазме крови может стать маркером для выявления пациентов с риском сосудистых заболеваний головного мозга, которые ведут к когнитивному упадку. Этот белок играет важную роль в образовании кровеносных сосудов и нарушении их проницаемости, что связано с развитием болезни малых сосудов, одной из главных причин деменции.

В отличие от традиционной диагностики, основанной на МРТ, новый метод позволяет выявить изменения на более ранних этапах, до появления явных повреждений головного мозга, которые проявляются в виде белых пятен на снимках. В ходе исследования ученые установили, что высокие уровни PlGF в крови связаны с повышенной проницаемостью сосудов, накоплением жидкости в белом веществе мозга и нарушениями когнитивных функций.