Ученые разработали тест для раннего выявления когнитивных нарушений

Исследования показали, что уровень белка PlGF в плазме крови может стать маркером для выявления пациентов с риском сосудистых заболеваний головного мозга, которые ведут к когнитивному упадку. Этот белок играет важную роль в образовании кровеносных сосудов и нарушении их проницаемости, что связано с развитием болезни малых сосудов, одной из главных причин деменции.

В отличие от традиционной диагностики, основанной на МРТ, новый метод позволяет выявить изменения на более ранних этапах, до появления явных повреждений головного мозга, которые проявляются в виде белых пятен на снимках. В ходе исследования ученые установили, что высокие уровни PlGF в крови связаны с повышенной проницаемостью сосудов, накоплением жидкости в белом веществе мозга и нарушениями когнитивных функций.