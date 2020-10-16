Ученые разработали тест для выявления степени тяжести течения COVID-19

Анализ будет проводиться при помощи профиля пяти цитокинов - клеточных сигнальных молекул, провоцирующих реакцию в крови, посредством которой формируются лейкоциты. Исследователи отмечают, что у ряда людей с тяжелым течением COVID-19 иммунная система активно реагирует на проникший в организм вирус, что приводит к возникновению большого количества цитокинов.

Это, в свою очередь, приводит к воспалению, негативно сказывающемся на клетках и тканях организма. Кроме того, это зачастую приводит к летальному исходу. Благодаря выявлению тяжести течения коронавируса у зараженных, можно сразу отправлять пациентов с выявленной тяжелой формой в отделение интенсивной терапии, чтобы врачи могли своевременно подключить их к ИВЛ.