Ученые разработали тест на раннюю диагностику рака легких

Опубликовано 06 июня 2024, 23:13
1 мин.
Ученые разработали тест на раннюю диагностику рака легкихС использованием ИИ
Используя искусственный интеллект, ученые из Центра по борьбе с раком при Университете Джона Хопкинса разработали и валидировали жидкую биопсию, которая поможет выявить рак легких на ранних стадиях.
© Ferra.ru
В перспективном исследовании, опубликованном в Cancer Discovery 3 июня, команда демонстрирует, что технология искусственного интеллекта может выявить людей с большей вероятностью рака легких на основе шаблонов фрагментов ДНК в крови.
Исследование включало около 1000 участников с и без рака, которые соответствовали критериям традиционного скрининга рака легких с помощью низкодозированной компьютерной томографии (КТ). Согласно компьютерному моделированию команды, этот новый кровяной тест может увеличить скрининг рака легких и снизить смертность.
Планируется также изучение возможности использования подобного подхода для выявления других видов рака.