Ученые разработали тест на раннюю диагностику рака легких

В перспективном исследовании, опубликованном в Cancer Discovery 3 июня, команда демонстрирует, что технология искусственного интеллекта может выявить людей с большей вероятностью рака легких на основе шаблонов фрагментов ДНК в крови.

Исследование включало около 1000 участников с и без рака, которые соответствовали критериям традиционного скрининга рака легких с помощью низкодозированной компьютерной томографии (КТ). Согласно компьютерному моделированию команды, этот новый кровяной тест может увеличить скрининг рака легких и снизить смертность.

Планируется также изучение возможности использования подобного подхода для выявления других видов рака.