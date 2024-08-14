Ученые разработали ткань для сбора энергии и мониторинга здоровья

Новая ткань способна преобразовывать тепло тела и солнечную энергию в электричество, что позволяет использовать её без внешних источников питания. Интегрированные датчики могут отслеживать температуру, давление, химический состав и другие параметры. Одно из перспективных применений — умные маски, способные анализировать температуру дыхания и обнаруживать химические вещества для диагностики вирусов и заболеваний.

Технология обещает быть более стабильной и долговечной по сравнению с существующими носимыми устройствами, требующими частую подзарядку. Следующий этап исследований сосредоточится на улучшении характеристик ткани и её интеграции с электронными компонентами, что может привести к созданию приложений для отслеживания здоровья в реальном времени.