Ученые разработали ультратонких роботов для исследования узких пространств

Известные как TS-роботы (Thin Soft Robots), эти устройства имеют толщину всего 1,7 мм, что позволяет им проникать в труднодоступные места, такие как щели под дверями или сложные механизмы. Они оснащены уникальной конструкцией, основанной на диэлектрических эластомерах, что позволяет им ползать, лазить, плавать и перемещаться между твердыми и жидкими средами.

Доктор Син Донг, главный исследователь проекта, отметил, что TS-роботы предназначены для решения научных задач многомодульного передвижения в мягкой робототехнике, особенно в узких щелях и жидкостях.

Роботы демонстрируют хорошие результаты, достигая силы до 41 раза превышающей их вес и скорости 1,16 длины тела в секунду. Уже проведенные тесты показали их успешное применение, включая инспекцию электрогенераторов в гибридных электросистемах.