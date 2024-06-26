Ученые разработали «умную» микролинзу, реагирующую на газы

Главный секрет изобретения — материал, из которого изготовлены линзы. Он представляет собой гибридное стекло с трехмерной решеткой полостей, способных захватывать молекулы газа. Именно захват газа влияет на то, как сильно линза преломляет свет.

Сложность заключалась в том, чтобы адаптировать классические методы формования стекла для этих особых материалов.

Ученые сначала пришлось разработать подходящий процесс синтеза для получения материалов высокой чистоты. Затем им предстояло определить оптимальные условия, при которых материал можно было бы формовать. По словам ученых, этот новый процесс теперь принципиально допускает широкий спектр форм и геометрий, выходящих за рамки конкретного применения в качестве микролинз.

Также возможны мембраны для газоразделения, оптические свойства которых изменяются при наличии молекул газа. Такие оптические компоненты могут использоваться в сенсорных технологиях, делая методы измерения более эффективными, компактными и «интеллектуальными».