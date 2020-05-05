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Ученые разработали "умный" гаджет в форме пластыря для выявления симптомов коронавируса
Он может работать автономно 24 часа
Американским учеными был разработан уникальный “умный” гаджет в форме пластыря для выявления симптомов коронавируса. Причем новинка способна обнаружить признаки болезни задолго до того, как пользователь сам начнет их распознавать.
Сам гаджет выполнен из мягкого силиконового материала, а выглядит он словно пластырь. Для того, чтобы начать пользоваться “умным” устройством требуется лишь приклеить его на горло. Известно, что выявление симптомов коронавирусной инфекции гаджетом осуществляется путем записи таких параметров, как частота сердечных сокращений, дыхание, а также температура и кашель. Так, далее данные показатели перемещаются в облако с последующим анализированием программой на наличие симптомов COVID-19.
По словам разработчиков, заряда устройства хватает на все 24 часа, благодаря чему его можно носить буквально каждый день. На данный момент “умный” гаджет проходит этап тестирования на 25 пациентах с диагностированным коронавирусом.