Ученые разработали уникальный прибор для выявления коронавируса за пять минут

Известно, что на выявление положительного результата Abbott ID NOW достаточно всего пяти минут, тогда как отрицательный результат прибор выводит за 13 минут. Представители компании Abbott запланировали увеличивать производство уникального прибора уже со следующей недели. Кроме того, основной задачей компании является возможность проведения в США 50 тыс тестов на коронавирус нового типа в сутки.

Помимо выявления коронавируса Abbott ID NOW способен выявлять гриппы А и В, в том числе и так называемый “птичий грипп”, а также респираторно-синцитиальный вирус.