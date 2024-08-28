Ученые разработали устройство для быстрой диагностики рака мозга

Ключевым элементом диагностики является био-чип, использующий электро-кинетическую технологию для обнаружения биомаркеров, таких как активные рецепторы эпидермального фактора роста (EGFR), которые часто обнаруживаются в экстрацеллюлярных везикулах при глиобластоме.

Устройство включает три компонента: автоматизированный интерфейс, прототип портативной машины и био-чип. Тестирование занимает менее часа и требует всего 100 микролитров крови. Один био-чип стоит менее $ 2.

Разработанный прибор может быть адаптирован для диагностики других заболеваний, таких как рак поджелудочной железы, сердечно-сосудистые заболевания и деменция.