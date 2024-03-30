Ученые разработали устройство для повышения эффективности солнечных батарей

Это устройство использует трение для преобразования механической энергии в электрическую и применяет ее для очистки поверхности солнечных батарей с помощью электродинамического экрана, что позволяет поддерживать стабильную генерацию солнечной энергии.

Солнечные батареи все чаще используются как источник устойчивой энергии, но для поддержания их эффективности требуется регулярное обслуживание из-за возможного загрязнения панелей. Традиционно для очистки солнечных панелей требуется использование высокого давления воды, но это неэффективно и не всегда возможно в экстремальных условиях.

Для решения этой проблемы исследователи разработали технологию, которая использует механическую энергию ветра для генерации электричества и очистки солнечных батарей. Результаты показали, что это устройство способно восстанавливать эффективность солнечных батарей на 90% и более после удаления загрязнений.

Доктор Ли отметил, что эта технология позволяет использовать природную энергию ветра для очистки солнечных батарей и будет продолжать исследоваться для повышения эффективности солнечной энергии в будущем.