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Наука и технологии
Опубликовано 30 марта 2024, 06:48
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Ученые разработали устройство для повышения эффективности солнечных батарей

За счет предотвращения загрязнения
Исследовательская группа под руководством профессора Ли Джу-хека из Центра науки и инженерии энергетики в Государственном институте науки и технологии (DGIST) разработала новое устройство, которое повышает эффективность солнечных батарей за счет удаления и предотвращения загрязнения их поверхности.
Ученые разработали устройство для повышения эффективности солнечных батарей
© Ferra

Это устройство использует трение для преобразования механической энергии в электрическую и применяет ее для очистки поверхности солнечных батарей с помощью электродинамического экрана, что позволяет поддерживать стабильную генерацию солнечной энергии.

Солнечные батареи все чаще используются как источник устойчивой энергии, но для поддержания их эффективности требуется регулярное обслуживание из-за возможного загрязнения панелей. Традиционно для очистки солнечных панелей требуется использование высокого давления воды, но это неэффективно и не всегда возможно в экстремальных условиях.

Для решения этой проблемы исследователи разработали технологию, которая использует механическую энергию ветра для генерации электричества и очистки солнечных батарей. Результаты показали, что это устройство способно восстанавливать эффективность солнечных батарей на 90% и более после удаления загрязнений.

Доктор Ли отметил, что эта технология позволяет использовать природную энергию ветра для очистки солнечных батарей и будет продолжать исследоваться для повышения эффективности солнечной энергии в будущем.