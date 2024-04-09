Ученые разработали устройство для улучшения работы искусственных мышц в роботах

Исследователи выяснили, что устройство способно эффективно использовать энергию мышечных сокращений, обеспечивая предсказуемое и надежное движение. Они утверждают, что гибкость может быть использована как базовый строительный блок для создания различных конфигураций искусственных скелетов, которые могут быть оборудованы мышечными тканями для движения.

Это нововведение обещает значительное улучшение в области создания роботов, так как предоставляет инженерам новый набор инструментов для разработки мощных и точных роботов, работающих за счет мышечной энергии.

Группа исследователей из MIT опубликовала детали нового дизайна в журнале Advanced Intelligent Systems. Они отмечают, что гибкость может использоваться не только для создания роботов, но и для оценки производительности и выносливости мышц.

Исследователи намерены дальше разрабатывать и комбинировать гибкости для создания точных, артикулированных и надежных роботов, работающих на основе естественных мышц.