Ученые разработали вакцину от старческого слабоумия

Так, новое лекарство способно кардинально изменить устоявшиеся методы лечения данной болезни. Благодаря новой вакцине, ученые сумели изменить атрофированное мозговое вещество мышей — подобное стало возможным благодаря блокировке белка, вызывающего заболевание.

”Чтобы использовать вакцину на человеке, необходимо провести гораздо больше исследований, но это достижение уже может способствовать разработке лекарства от деменции”, — рассказал профессор Киотского университета и один из авторов исследования Харухиса Иноуэ.

Напомним, что согласно официальной статистике, более 5 млн американцев старше 65 лет живут с этой болезнью. При этом прогнозы ученых называют данные, по которым уже к 2050 году это число утроится.