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Ученые разработали вечный двигатель для нанороботов

Правда в нынешнем виде эти роботы несут мало пользы
Существует множество различных проблем, связанных с разработкой нанороботов, работающих в теле человека. Одной из таких проблем является поиск питания для миниатюрных механизмов — как ни крути, прилепить к ним полноценную батарею не получится в силу малых размеров. К счастью, ученые лишили разработчиков этой головной боли.

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали крохотные “щетинки”, которые двигаются за счет вибрации из различных источников, будь то ультразвук или динамик соседнего наноробота. Устройства, созданные с использованием новой технологии, в длину всего лишь около 2 мм и весом в 5 мг, но при этом с помощью “щетинок” они способны достигать скорости в 8 мм в секунду. Их привод изготовлен из цирконат-титаната свинца, который может преобразовывать напряжение в вибрацию при движении и наоборот, в случае, если нанороботу нужно питание.

Несмотря на то, что ученые совершили заметный прорыв, их разработка не будет использоваться в том виде, в каком она существует сейчас: к сожалению, их разработка позволяет роботу двигаться лишь в одном направлении, при этом не имея на себе какой-либо полезной нагрузки. Возможно, проблему исправит объединение нескольких роботов, но для выяснения так ли это, нужно проводить новые испытания.

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