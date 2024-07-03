Ученые разработали второе поколение экранов на основе перовскитных светодиодов

В апреле исследователи уже показывали дисплей на основе перовскита, способный к сенсорной работе. В новом исследовании они создали дисплей с удвоенной пиксельной плотностью, достигающей 90 PPI. Перовскит не только излучает свет, но и поглощает его, что позволяет экранам выполнять роль сенсоров.

С экранами на основе перовскитовых светодиодов (PeLED) смартфоны смогут распознавать касания, отпечатки пальцев и даже освещение, что устраняет необходимость в дополнительных компонентах. Хотя текущая плотность пикселей пока уступает современным смартфонам, технология демонстрирует хорошие сенсорные способности и обещает более долгий срок службы и экономию энергии.