Ученые разработали второе поколение экранов на основе перовскитных светодиодов

Опубликовано 03 июля 2024, 02:15
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Ученые разработали второе поколение экранов на основе перовскитных светодиодовВместо стандартных LED-технологий
Команда инженеров из Китая и Швеции представила цифровой дисплей второго поколения, использующий перовскитовые светодиоды вместо стандартных LED-технологий. Исследование, опубликованное в журнале Nature Electronics, демонстрирует улучшения устройства и его сенсорные возможности.
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В апреле исследователи уже показывали дисплей на основе перовскита, способный к сенсорной работе. В новом исследовании они создали дисплей с удвоенной пиксельной плотностью, достигающей 90 PPI. Перовскит не только излучает свет, но и поглощает его, что позволяет экранам выполнять роль сенсоров.
С экранами на основе перовскитовых светодиодов (PeLED) смартфоны смогут распознавать касания, отпечатки пальцев и даже освещение, что устраняет необходимость в дополнительных компонентах. Хотя текущая плотность пикселей пока уступает современным смартфонам, технология демонстрирует хорошие сенсорные способности и обещает более долгий срок службы и экономию энергии.