Ученые разработали высокоэффективное покрытие для космических датчиков

Новая технология поглощает 99,6% излучения видимого диапазона. Покрытие обеспечивает защиту от лучей и бликов от Солнца и Луны, повышая эффективность космических устройств.

Специалисты при разработке светозащитного слоя использовали нанотехнологии, включая металлизированное пористое покрытие на основе алюминиевого сплава. Поры оптимизированы для поглощения излучения видимого диапазона, повышая эффективность работы датчиков.

Новая разработка будет применяться в перспективных космических аппаратах российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли и улучшит их функциональность, отметили в пресс-службе.