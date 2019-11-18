Наука и технологии
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Ученые разработали защитное стекло для гибких смартфонов
Правда, они не знают как масштабировать производство новинки
В журнале Science появилась статья, в которой говорится о том, что ученые сумели разработать совершенно новый, тонкий пленочный материал из стеклообразного оксида алюминия. Новинку, к слову, можно растягивать, сжимать и изгибать без появления трещин, благодаря чему данный материал впоследствии может стать идеальным защитным покрытием для гибких смартфонов.
К сожалению, по словам все тех же ученых, на данном этапе развития технологии, ее невозможно производить в крупных масштабах из-за отсутствия соответствующей техники производства. При этом они отмечают, что их изобретение также может использоваться и в производстве аккумуляторных батарей. Вообще, у нового материала могут быть и другие области применения, но для их нахождения необходимо сначала научиться создавать крупные изделия с нужными свойствами, говорят авторы исследования.
Напомним, что некоторое время назад другие ученые сумели изобрести еще более прозрачное стекло, воспользовавшись нанотекстурами. Также ученым удалось создать нейросеть из стекла на основе рассеивания света.