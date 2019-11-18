Ученые разработали защитное стекло для гибких смартфонов

К сожалению, по словам все тех же ученых, на данном этапе развития технологии, ее невозможно производить в крупных масштабах из-за отсутствия соответствующей техники производства. При этом они отмечают, что их изобретение также может использоваться и в производстве аккумуляторных батарей. Вообще, у нового материала могут быть и другие области применения, но для их нахождения необходимо сначала научиться создавать крупные изделия с нужными свойствами, говорят авторы исследования.

Напомним, что некоторое время назад другие ученые сумели изобрести еще более прозрачное стекло, воспользовавшись нанотекстурами. Также ученым удалось создать нейросеть из стекла на основе рассеивания света.