Ученые разработают чувствительные «усы» для роботов

Опубликовано 08 июля 2024, 21:03
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Ученые разработают чувствительные «усы» для роботовЧтобы лучше ощущать окружающую среду
Ученые из Университета Флиндерса в Австралии создают роботизированные «усы» по образцу органов чувств животных. Статья об этом опубликована в журнале Sensors and Actuators A: Physical. Традиционно роботы ориентируются в пространстве с помощью камер и лидаров, но легкие, гибкие и недорогие «усы» позволят им лучше чувствовать окружающую среду, особенно в стесненных помещениях.
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По словам Саймона Пеголи, аспиранта факультета науки и инженерии университета Флиндерса, такие датчики помогут роботам преодолевать ограничения камер и лидаров, которые могут не заметить объект в непосредственной близости. Кроме того, «усы» способны распознавать свойства объектов, например, их подвижность, что недоступно камерам и лидарам.
Разрабатывая оптимальную форму «усов», ученые стремятся к тому, чтобы роботы могли касаться предметов, оценивать их вес и даже убирать препятствия с пути, избегая повреждений.
Исследователи планируют активно тестировать прототипы «электромеханических усов» в сложных ситуациях, чтобы роботы учились интерпретировать получаемую информацию.