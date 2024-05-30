Ученые разработают ИИ для быстрого поиска действий в видеороликах

Этот метод, разработанный исследователями из Массачусетского технологического института и Лаборатории искусственного интеллекта Watson MIT-IBM, позволяет модели точно определять действия в длинных видеороликах с несколькими этапами. По сравнению с другими подходами, их метод более точен и позволяет лучше идентифицировать пространственную и временную информацию.

Этот метод может быть полезен в различных областях, включая образование и здравоохранение. Ученые надеются, что он поможет быстрее находить ключевые моменты в обучающих видео, делая процесс обучения более эффективным и удобным для пользователей.