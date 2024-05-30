Ученые разработают ИИ для быстрого поиска действий в видеороликах

Опубликовано 30 мая 2024, 09:45
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Ученые разработают ИИ для быстрого поиска действий в видеороликахМетод оказался более точным
Ученые из Северной Америки разработали более эффективный способ обучения компьютеров находить нужные моменты в обучающих видео. Они обучили модель искусственного интеллекта определять действия, используя только видео и их автоматически сгенерированные расшифровки.
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Этот метод, разработанный исследователями из Массачусетского технологического института и Лаборатории искусственного интеллекта Watson MIT-IBM, позволяет модели точно определять действия в длинных видеороликах с несколькими этапами. По сравнению с другими подходами, их метод более точен и позволяет лучше идентифицировать пространственную и временную информацию.
Этот метод может быть полезен в различных областях, включая образование и здравоохранение. Ученые надеются, что он поможет быстрее находить ключевые моменты в обучающих видео, делая процесс обучения более эффективным и удобным для пользователей.