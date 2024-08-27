Ученые: результаты экзаменов зависят от того, сданы они на бумаге или на компьютере

В Австралии все больше школьников проходит тесты с использованием компьютеров, включая важные экзамены, такие как NAPLAN, которые оценивают уровень грамотности и навыков счета.

Однако, как показали две недавних научных работы, ответы студентов на тестовые вопросы могут различаться в зависимости от формата экзамена.

В частности, для младших школьников, у которых меньше опыта работы с компьютером, результаты на бумажных тестах зачастую оказываются выше. С возрастом это влияние снижается, но остается значимым при выполнении сложных заданий, требующих нескольких шагов.

Исследования показывают, что использование компьютеров при тестировании может увеличить когнитивную нагрузку на учащихся.

Это связано с необходимостью одновременно работать с компьютерными программами и решать тестовые задания, что особенно тяжело для студентов с меньшей емкостью рабочей памяти.

Например, ученики с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут испытывать дополнительные трудности.