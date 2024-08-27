Наука и технологии
Опубликовано 27 августа 2024, 07:27
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Ученые: результаты экзаменов зависят от того, сданы они на бумаге или на компьютере

Неожиданное открытие
Свежие исследования показали, что результаты экзаменов могут существенно зависеть от того, сдаются ли они на бумаге или на компьютере.
Ученые: результаты экзаменов зависят от того, сданы они на бумаге или на компьютере
© The Conversation

В Австралии все больше школьников проходит тесты с использованием компьютеров, включая важные экзамены, такие как NAPLAN, которые оценивают уровень грамотности и навыков счета.

Однако, как показали две недавних научных работы, ответы студентов на тестовые вопросы могут различаться в зависимости от формата экзамена.

В частности, для младших школьников, у которых меньше опыта работы с компьютером, результаты на бумажных тестах зачастую оказываются выше. С возрастом это влияние снижается, но остается значимым при выполнении сложных заданий, требующих нескольких шагов.

Исследования показывают, что использование компьютеров при тестировании может увеличить когнитивную нагрузку на учащихся.

Это связано с необходимостью одновременно работать с компьютерными программами и решать тестовые задания, что особенно тяжело для студентов с меньшей емкостью рабочей памяти.

Например, ученики с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут испытывать дополнительные трудности.

Источник:The Conversation
Автор:Булат Кармак
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