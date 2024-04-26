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Наука и технологии
Опубликовано 26 апреля 2024, 23:48
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Ученые создали робота-помощника для генетических исследований

Он позволит автоматизировать процессы
Ученые из Университета Миннесоты создали робота, который использует машинное обучение для автоматизации сложного процесса микроинъекций, применяемого в генетических исследованиях. Этот робот способен манипулировать генами многоклеточных организмов, таких как эмбрионы дрозофилы и зебрафиш. Он позволит ученым экономить время и средства, а также проводить новые масштабные эксперименты с генами, которые ранее были невозможны.
Ученые создали робота-помощника для генетических исследований

© Ferra.ru

Микроинъекция - это метод введения клеток, генетического материала или других веществ непосредственно в эмбрионы, клетки или ткани с помощью очень тонкой иглы. Новый робот умеет обнаруживать эмбрионы размером всего в сотую часть рисового зернышка. Затем он рассчитывает траекторию движения и автоматически выполняет инъекции.

Ранее для проведения таких исследований требовались высококвалифицированные специалисты, которых нет во многих лабораториях. Разработка ученых из Миннесоты позволит автоматизировать процесс и сделать подобные исследования более доступными.

По словам ученых, робота можно применять не только в генетических экспериментах, но и для сохранения исчезающих видов с помощью криоконсервации (заморозки при сверхнизких температурах).

Ученые создали робота-помощника для генетических исследований
© Andrew Alegria, University of Minnesota Twin Cities
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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#технологии
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#разработка