Ученые создали робота-помощника для генетических исследований

Микроинъекция - это метод введения клеток, генетического материала или других веществ непосредственно в эмбрионы, клетки или ткани с помощью очень тонкой иглы. Новый робот умеет обнаруживать эмбрионы размером всего в сотую часть рисового зернышка. Затем он рассчитывает траекторию движения и автоматически выполняет инъекции.

Ранее для проведения таких исследований требовались высококвалифицированные специалисты, которых нет во многих лабораториях. Разработка ученых из Миннесоты позволит автоматизировать процесс и сделать подобные исследования более доступными.

По словам ученых, робота можно применять не только в генетических экспериментах, но и для сохранения исчезающих видов с помощью криоконсервации (заморозки при сверхнизких температурах).