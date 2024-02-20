Ученые с помощью ИИ спрогнозировали изменения в сельском хозяйстве

Исследовательская группа из Skoltech, Института географии Российской академии наук и других ведущих исследовательских организаций использовала искусственный интеллект и обширные открытые данные для анализа изменений в пригодности сельскохозяйственных угодий за 25 лет. Они пришли к выводу, что количество пахотных земель увеличится в северных территориях. Исследование опубликовано в IEEE Access.

Методология включала три этапа: сбор и предобработка данных, обучение модели машинного обучения и оценка результатов с предсказанием распределения пахотных земель на основе различных моделей климата и сценариев социально-экономического развития. Исследование фокусировалось на регионах Восточной Европы и Северной Азии.

Авторы заключают, что через 25 лет площадь пахотных земель увеличится, но сместится на север, и некоторые текущие сельскохозяйственные регионы могут потребовать увеличения орошения, что представляет потенциальные риски.