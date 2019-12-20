Ученые считают, что в ядре Земли выпадает железный "снег"

К сожалению, ученые сталкиваются с достаточно весомыми проблемами при исследовании процессов, происходящих на уровне ниже земной коры. Связано это с тем, что изучению внутренней структуры Земли мешают 2,89 тыс километров полноценных скал. В итоге специалисты нашли выход из ситуации через использование сейсмические волн, которые имеют свойство распространяться с совершенно разной скоростью через различные типы материалов.

И именно данный метод поведал ученым о наличии определенной аномалии — в некоторых областях под Землей характер движения сейсмических волн заметно так отличается от того, что предсказывали математические модели сейсмических волн. Ученые как раз объяснили данную странность с помощью гипотезы, согласно которой расплавленное железо в нижней части внешнего ядра может принимать форму кристаллов, после чего медленно оседать на внутреннем ядре. И именно данный процесс ученые из Японии и США и назвали железным “снегом”.