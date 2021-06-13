Ученые считают возможным размножение людей на Марсе

Ученые считают возможным размножение людей на МарсеПо их мнению, сперма может "выживать" на Марсе до 200 лет
Специалисты предполагали, что космическая радиация уничтожит ДНК человека, сделав таким образом размножение на Марсе невозможным. Также помешать размножению мог бы и рак, который вызван радиацией. Однако результаты нового исследования вселяют надежду. В частности, после шести лет хранения спермы мышей на космической станции выяснилось, что она все еще в здоровом состоянии. Более того, ученые полагают, что сперма может выжить на Марсе до 200 лет.
“Эти открытия необходимы для человечества, чтобы продвинуться в космическую эпоху. Когда придет время мигрировать на другие планеты, нам нужно будет сохранить разнообразие генетических ресурсов не только для человека, но и для домашних животных, домашних животных”, — поделился один из авторов исследования, профессор Саяка Вакаяма из японского университета Яманаси.