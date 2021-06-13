Ученые считают возможным размножение людей на Марсе

Специалисты предполагали, что космическая радиация уничтожит ДНК человека, сделав таким образом размножение на Марсе невозможным. Также помешать размножению мог бы и рак, который вызван радиацией. Однако результаты нового исследования вселяют надежду. В частности, после шести лет хранения спермы мышей на космической станции выяснилось, что она все еще в здоровом состоянии. Более того, ученые полагают, что сперма может выжить на Марсе до 200 лет.

“Эти открытия необходимы для человечества, чтобы продвинуться в космическую эпоху. Когда придет время мигрировать на другие планеты, нам нужно будет сохранить разнообразие генетических ресурсов не только для человека, но и для домашних животных, домашних животных”, — поделился один из авторов исследования, профессор Саяка Вакаяма из японского университета Яманаси.