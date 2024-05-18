Ученые сделали прорыв в миниатюризации квантовых технологий

Опубликовано 18 мая 2024, 12:58
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Ученые сделали прорыв в миниатюризации квантовых технологийИспользуя самый маленький в мире детектор квантового света
Ученые из Бристольского университета совершили прорыв в области квантовых технологий, интегрировав самый маленький в мире детектор квантового света на кремниевый чип. Это исследование стало важным шагом на пути к созданию практичных квантовых компьютеров и систем связи.
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До сих пор квантовые технологии были громоздкими и дорогими в производстве. Ученым из Бристоля удалось разместить детектор квантового света, размером меньше человеческого волоса, на обычном кремниевом чипе. Это позволит создавать более компактные и доступные квантовые устройства.
Малый размер детектора позволит создавать сверхбыстрые системы передачи данных и квантовые компьютеры. Кроме того, технология производства, использованная учеными из Бристоля, позволит легко интегрировать квантовые детекторы в уже существующие производственные процессы.
Ученые из Бристоля планируют усовершенствовать эффективность детектора и испытать его в различных областях.