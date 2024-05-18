Ученые сделали прорыв в миниатюризации квантовых технологий

До сих пор квантовые технологии были громоздкими и дорогими в производстве. Ученым из Бристоля удалось разместить детектор квантового света, размером меньше человеческого волоса, на обычном кремниевом чипе. Это позволит создавать более компактные и доступные квантовые устройства.

Малый размер детектора позволит создавать сверхбыстрые системы передачи данных и квантовые компьютеры. Кроме того, технология производства, использованная учеными из Бристоля, позволит легко интегрировать квантовые детекторы в уже существующие производственные процессы.

Ученые из Бристоля планируют усовершенствовать эффективность детектора и испытать его в различных областях.