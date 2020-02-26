Ученые сделают роботов совершеннее при помощи земляных блох

Изначально механизм, благодаря которому блохи как будто катапультируют себя, перемещаясь на огромные, в масштабах своих размеров, расстояния, был открыт еще в далеком 1929 году. Правда, с тех пор ученые так и не занимались его скрупулезным изучением, из-за чего по большей части то, как это все работает, оставалось загадкой. Но в рамках новейшего исследования, ученые все же поставили перед собой цель — изучить данный механизм и использовать полученные знания для улучшения современных роботов.

В итоге, в своей работе специалисты использовали микрокомпьютерную томографию и высокоскоростную съемку — таким образом они сначала сняли движения блох, а затем создали 3D-модель насекомого во время прыжка. Теперь же у ученых на руках есть все необходимые данные, чтобы применить опыт, используемый насекомыми, при разработке новейших роботов.