Ученые: шум транспорта повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за шума транспорта в Западной Европе ежегодно теряется более 1,6 миллиона здоровых лет жизни. Ученые объясняют негативное влияние шума на здоровье несколькими факторами. Шум, особенно ночью, нарушает сон, повышает уровень стресса и окислительный стресс в кровеносной системе и головном мозге, что способствует образованию свободных радикалов.

Свободные радикалы повреждают клетки и ткани, а их избыток может привести к сосудистым нарушениям, воспалениям и высокому кровяному давлению. В своем обзоре ученые рассмотрели косвенные, не связанные со слухом негативные влияния шума транспорта на здоровье сердца и сосудов.

Авторы статьи также приводят данные анализа, согласно которому риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт и сердечная недостаточность, значительно возрастает на 3,2% с каждым увеличением шума на 10 децибел (дБА).

Влияние шума на организм может проявляться через изменения в работе генов, нарушения эпигенетических процессов, сбой циркадных ритмов, а также воспалительные процессы и нарушения обмена веществ.