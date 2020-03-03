Ученые случайно сфотографировали вспыхнувшую черную дыру

Астероид Бенну — сферический углеродный объект, исследование которого и является приоритетной задачей для зонда OSIRIS-REx. В итоге при помощи специального прибора REXIS 11 ноября миссия сумела зарегистрировать мощное рентгеновской излучение, исходящее из области слева от него. После изучения полученных снимков было выявлено, что ученые сумели запечатлеть вспышку черной звезды.

По словам специалистов, объект находится на расстоянии примерно 30 тыс световых лет от Земли. Дополнительную уникальность произошедшему придает тот факт, что подобные рентгеновские вспышки можно наблюдать лишь из космоса, так как защитная атмосфера Земли оберегает нашу планету от подобного рода излучения.