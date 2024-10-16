Наука и технологии
Опубликовано 16 октября 2024, 21:42
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Ученые смоделировали сбор лунной пыли с помощью робота

Исследование показывает эффективность дистанционного управления
Ученые из университета Бристоля на конференции IROS 2024 они представили исследование, в котором описывается их работа с виртуальной симуляцией, позволяющей управлять физическим роботом для выполнения задач по сбору лунного реголита.
Ученые смоделировали сбор лунной пыли с помощью робота

© Ferra.ru

Команда смогла завершить задание по сбору образцов, используя модель, которая отправляла команды на физического робота, повторяя действия симуляции. Это позволяет обойтись без физических видеопотоков, что особенно полезно для управления на Луне с учетом задержек сигнала.

С учетом растущего числа миссий по исследованию Луны, как государственных, так и частных, удаленное управление реголитом становится критически важным. Лунный грунт трудно обрабатывать из-за его липкости и абразивных свойств в условиях низкой гравитации.

Главный автор исследования, Джо Лоука, подчеркнул, что симуляция может помочь астронавтам подготовиться к будущим лунным миссиям, предоставляя ощущение поведения лунного грунта. Эта модель также может снизить барьеры для разработчиков лунных роботов, позволяя им тестировать системы без необходимости инвестирования в дорогие материалы.

Ученые смоделировали сбор лунной пыли с помощью робота

© Joe Louca