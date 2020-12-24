Ученые смогли излечить апатию у пожилых людей с помощью виртуальной реальности

Отмечается, что апатия является широко распространенным явлением в домах престарелых. Опасность апатии заключается в том, что она ускоряет снижение когнитивных функций. Помимо прочего, она ухудшает качество жизни и в три раза увеличивает вероятность ранней смерти по сравнению с людьми, которые не страдают от этого состояния.

Один из авторов исследования Джим Саредакис опросил 17 жителей дома престарелых Helping Hand об их жизненном опыте, фокусируя внимание именно на положительных моментах. Впоследствии он адаптировал виртуальную реальность под каждого опрошенного. Так, пожилые люди смотрели 360-градусные видео на VR-гаджете, вспоминая о былых временах, любимых местах и прочем положительном опыте.

Исследователи отметили разнообразные эмоции участников, вплоть до слез счастья, и все они были положительными. Специалисты обратили внимание и на улучшения в беглости речи, что является ключевым индикатором апатии. Помимо прочего после такой терапии участники запоминали намного больше слов, что до этого.

”Тот факт, что люди с наивысшим уровнем апатии продемонстрировали больше всего улучшений, говорит нам, что виртуальная реальность может помочь улучшить жизнь пожилых людей в учреждениях по уходу за престарелыми”, - заключил Саредакис.