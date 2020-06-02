Ученые смогли научить робота готовить вкусный омлет

Стоит отметить, что обучение робота готовке еды — в это в принципе крайне сложная задача, так как затрагивает различные сложные проблемы, связанные с “тонкими” манипуляциями, компьютерным зрением, зондированием и взаимодействием человека и робота. Помимо этого, роботы, которые готовят еду, должны будут научиться согласовывать свой конечный результат с пожеланиями людей.

В итоге свежая разработка ученых научилась самостоятельно готовить омлет, начиная от разбивания яиц и до момента сервировки блюда. Но, как и предполагалось, в процессе создания инженеры столкнулись с проблемами, в первую очередь с проблемой субъективности человеческого вкуса. В конце концов, исследователи были вынуждены настроить алгоритм машинного обучения так, чтобы люди-дегустаторы могли предоставлять информацию, основанную на сравнительных оценках, а не на последовательных.