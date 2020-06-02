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Ученые смогли научить робота готовить вкусный омлет

Задача оказалась достаточно сложной, несмотря на кажущуюся простоту
Как стало известно, ученые из Кембриджского университета в сотрудничестве с компанией по производству бытовой техники Beko смогли научить робота готовить не просто омлет, а вкусный омлет. Таким образом, они научили его учитывать достаточно субъективный параметр, который, казалось, не совсем сочетается с понятием “компьютерного мышления”.

Стоит отметить, что обучение робота готовке еды — в это в принципе крайне сложная задача, так как затрагивает различные сложные проблемы, связанные с “тонкими” манипуляциями, компьютерным зрением, зондированием и взаимодействием человека и робота. Помимо этого, роботы, которые готовят еду, должны будут научиться согласовывать свой конечный результат с пожеланиями людей.

В итоге свежая разработка ученых научилась самостоятельно готовить омлет, начиная от разбивания яиц и до момента сервировки блюда. Но, как и предполагалось, в процессе создания инженеры столкнулись с проблемами, в первую очередь с проблемой субъективности человеческого вкуса. В конце концов, исследователи были вынуждены настроить алгоритм машинного обучения так, чтобы люди-дегустаторы могли предоставлять информацию, основанную на сравнительных оценках, а не на последовательных.

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