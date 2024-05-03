Ученые смогли увидеть речь заикающегося человека изнутри

Раньше понять, что именно происходит с мышцами языка и мягкого нёба во время заикания, было невозможно. Новая методика позволит не только лучше изучить само нарушение речи, но и поможет разрабатывать более эффективные методы лечения.

В ходе исследования ученые наблюдали за 42-летним мужчиной, который заикался с 4-х лет. Во время МРТ он читал текст вслух. Аппарат делал 55 снимков в секунду, благодаря чему удалось снять настоящее видео работы его речевых органов.

На видео отчетливо видны судороги и лишние движения мышц языка, губ и нёба, которые как раз и приводят к запинкам и повторениям звуков.

По словам ученых, эта методика станет важным инструментом для дальнейшего изучения заикания и разработки методов лечения. Врачи смогут не только ставить более точные диагнозы, но и наглядно показывать пациентам, какие именно мышцы у них работают неправильно, и отрабатывать с ними новые техники речи.