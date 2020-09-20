Ученые снимут Марс и его спутники в сверхвысоком разрешении 8K

Миссия, получившая название Martian Moons Exploration, разрабатывается общими усилиями японского космического агентства и телекомпании NHK. Ожидается, что путешествие космического корабля начнется в 2024 году, а уже в 2025-м зонд долетит до Красной планеты. При этом получаемые снимки будут не только передаваться на Землю для изучения беспроводным методом, но также сохранятся на физическом носителе, который отправят обратно на Землю в специальной капсуле.

Планируется, что зонд не остановится на создании качественных снимков, но также соберет массу важных материалов. Так, например, он опустится на поверхность Фобоса, где соберет образцы для изучения, на основе которых ученые смогут лучше понять процесс зарождения спутников Марса.